Reino Unido flexibiliza distanciamento social e passeio em parques já é permitido

A população do Reino Unido respirou ares de liberdade nessa quarta. A flexibilização do distanciamento social, anunciada no domingo (10) pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, permitiu que as pessoas pudessem tomar banho de sol em parques novamente, como alguns casais fizeram no Greenwich Park (foto), em Londres. Outras medidas como se exercitar livremente e se locomover de carro também estão permitidas desde quarta-feira (13). Buscando restrições mais amenas, o governo, inclusive, mudou o slogan inicial da campanha no combate à Covid-19. O lema, que era Stay Home (fique em casa), passou a ser Stay Alert (fique em alerta), refletindo a mudança de postura de Johnson, o que gerou controvérsias. Atualmente, o Reino Unido é a terceira nação com maior número de casos do novo coronavírus no mundo. São cerca de 234 mil confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia, segundo a Universidade Johns Hopkins.