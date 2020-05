Projeto social doa marmitas às comunidades vulneráveis de Porto Alegre

Para ajudar moradores das comunidades de Porto Alegre impossibilitados de trabalhar por conta da necessidade de isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19, o projeto social Alimente Poa está distribuindo refeições nas áreas mais vulneráveis da cidade. Por meio de uma ação que integra empresas e jovens voluntários, o projeto vem entregando marmitas em áreas como a Ilha dos Marinheiros, Restinga e os arredores da Arena do Grêmio. A prioridade tem sido o atendimento aos moradores em situação de extrema necessidade e o objetivo da ação é o bem-estar dessas pessoas. Para amenizar a fome, as refeições são entregues diariamente, em pontos estratégicos da capital gaúcha. De acordo com os organizadores do movimento, cerca de mil marmitas vêm sendo distribuídas por dia. Como forma de apoiar o trabalho solidário, empresas como a Organique passaram a distribuir refeições a cada caixa de produtos vendida online, além de vouchers com descontos para estimular os consumidores a colaborar com o projeto.