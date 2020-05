Governo de SP coloca máscaras no Monumento às Bandeiras visando conscientização

Desde terça-feira (12), 16 obras da cidade de São Paulo serão parte de uma ação do governo estadual para conscientizar à população paulita sobre o uso da máscara durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as peças arquitetônicas que receberão a proteção, está o Monumentos às Bandeiras (foto), localizado no Parque Ibirapuera, assim como os Monumentos Francisco de Miranda, Anhanguera e a Estátua do Índio Caçador. Desde 7 de maio,. Recentemente, o governador João Doria (PSDB) estendeu o período de quarentena no Estado até 31 de maio.