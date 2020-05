Caminhoneiros fecham duas faixas da avenida Paulista contra medidas de Covas e Doria

Duas faixas da principal via da capital paulista foram bloqueadas por caminhoneiros na última segunda-feira (11). Dezenas de veículos ficaram estacionados em protesto da classe contra as medidas da prefeitura de São Paulo e do governo daquele estado em relação à pandemia do novo coronavírus. Os manifestantes, que têm apoio declarado ao presidente Jair Bolsonaro, pedem que seja implementado o isolamento vertical, medida sem comprovação científica que prega o isolamento apenas de pessoas que correm mais risco de morrer caso sejam infectadas com o vírus. A fila de caminhões chegou a três quadras de comprimento e, além de bandeiras e adesivos, também havia um caixão com imagens de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e do governador João Doria.