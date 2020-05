Primeiro dia de regras mais rigorosas no Pará registra aplicação de 60 multas

A suspensão de atividades não essenciais em 10 cidades no Pará, o chamado lockdown, parece não ter sido o suficiente para reduzir as aglomerações no Estado. Em vigor desde a última quinta-feira (7), o decreto, que vale para a capital Belém e mais nove municípios, passou a ser mais rigoroso nesse domingo (10), Dia das Mães, com a aplicação de multas para estabelecimentos e pessoas que não se enquadravam no decreto. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Pará, ao todo, foram feitas 60 autuações no domingo, entre 00h e 17h, sendo 54 para estabelecimentos e seis para pessoas físicas. Somente em Belém (foto), foram 34 multas em pleno Dia das Mães. O decreto prevê o funcionamento de serviços de saúde e alimentação, por exemplo, e o valor das autuações podem ser de R$ 50,00 para pessoas físicas e chegar até R$ 50 mil para pessoas jurídicas.