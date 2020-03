Por causa de coronavírus, PSG joga sem torcida em noite de classificação

Diante de um Parque dos Príncipes vazio, devido à, o Paris Saint-Germain derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0, com gols de Neymar (foto) e Bernart. Sem público, cerca de dois mil torcedores do PSG ficaram do lado de fora do estádio para comemorar a classificação da equipe às quartas de final da Liga dos Campeões. Mesmo com a derrota na Alemanha por 2 a 1, o clube francês precisava de uma vitória simples por 1 a 0 para avançar de fase. Das quatro partidas realizadas entre terça (10) e quarta-feira (11) pelo torneio europeu, duas aconteceram com portões fechados. Além do jogo em Paris, a partida entre Valencia e Atalanta, na Espanha, não contou com espectadores.