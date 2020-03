Mulheres do MST marcham em Brasília e ocupam Ministério da Agricultura

Usando bonés e com os rostos cobertos, as Mulheres do Movimento Sem Terra (MST) marcharam em Brasília, na última segunda-feira (9), e bloquearam a entrada da sede do Ministério da Agricultura. As manifestantes ocuparam o prédio da pasta, em protesto contra a liberação de novos registros de agrotóxicos. Tinta vermelha foi jogada em frente à porta de entrada do ministério, onde também foi deixado um caixão coberto pela bandeira do Brasil. Ao lado, pás e frascos vazios representavam embalagens de agrotóxicos. O ato integra a Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, que ocorreu no Distrito Federal durante o Dia Internacional da Mulher, no último domingo (8). Segundo nota do Ministério da Agricultura, as manifestantes não requisitaram reunião com representantes do governo. "O governo federal não aceitará esse tipo de conduta e não permitirá que sejam impostos prejuízos ao patrimônio público", afirmou a pasta.