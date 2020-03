Sob novo contrato, serviço de poda de árvores é realizado em Porto Alegre

Previstos no novo contrato com a prefeitura de Porto Alegre, serviços de poda de árvores foram realizados na manhã desta terça-feira (10), acompanhadas por autoridades do poder público da Capital. A vistoria ocorreu na Rua da República, em frente à Fundação Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, às 11h30min. Ao todo, serão 11 equipes formadas pela empresa Verdam Eireli, vencedora da licitação, que realizarão os trabalhos de poda e supressão de árvores, além de sete equipes compostas por membros da prefeitura. Com o novo contrato em vigor, a previsão é que mais de 2 mil podas sejam feitas por mês, assim como retirada de árvores e cerca de 125 remoções de tocos e troncos.