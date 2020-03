Chilenas tomam as ruas de Santiago em manifestação do 8 de março

Impulsionadas pelo confronto existente com o governo de Sebastián Piñera, milhões de mulheres foram às ruas no Chile para celebrar o Dia Internacional da Mulher e reivindicar maior igualdade de gênero e protestar contra a violência machista. Estima-se que 125 mil pessoas estiveram nas principais vias da capital Santiago (foto), onde foi possível ver diferentes gerações de família celebrando o 8 de março. As chilenas têm atuado fortemente na denúncia contra a violência praticada pela polícia, acusada de cometer atrocidades sexuais durante as prisões. Junto com o Chile, outros países da América Latina registraram passeatas em prol do Dia Internacional da Mulher, como Argentina, Brasil e México.