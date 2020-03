Aberta a Colheita da Oliva no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite participou da 9ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva, na manhã desta sexta-feira (6), nos pomares da Don José Olivas de Campanha, no km 239 da BR 392, em Caçapava do Sul. Após a excelente produção em 2019, que resultou em um volume recorde de 1,4 milhão de quilos de azeitona, a expectativa para a safra no Rio Grande do Sul em 2020 não é a mesma. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva), fatores climáticos afetaram significativamente a produção do fruto na maioria dos pomares gaúchos. A programação incluiu visitação à colheita mecanizada e houve degustação dos azeites.