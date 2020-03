Greta Thunberg critica 'lei climática' da UE em passagem por Bruxelas

Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca de 17 anos, esteve em Bruxelas, tendo a mudança climática como pauta. Na quarta-feira (4), ela foi recebida pelo presidente do Parlamento Europeu, David Maria Sassoli (foto). A Comissão Europeia apresentou o projeto de "lei climática", que tem como objetivo zerar as emissões de carbono até 2050. A jovem ativista não ficou impressionada com a medida, que vem criticando desde o ano passado. "Vocês admitem que estão desistindo do Acordo de Paris, das suas promessas e de fazer o que podem para garantir um futuro seguro para suas próprias crianças. Esta lei climática é rendição. A natureza não negocia, e vocês não podem fazer acordos com a física", disse Greta durante a reunião. A estadia da ativista na capital belga se estende até esta sexta-feira (6), quando participa de um protesto da organização Jovens Pelo Clima (do inglês, Youth For Climate).