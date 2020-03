Trump se reúne com executivos de linhas aéreas para discutir coronavírus

O presidente americano Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence se reuniram, na última quarta-feira (4), com as principais companhias aéreas para discutir o impacto do coronavírus no setor. Estavam presentes os diretores-executivos das empresas Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines, JetBlue Airlines, entre outros grandes nomes da indústria. A aviação comercial tem sido fortemente prejudicada com o surto global do Cov-19. Cancelamentos se tornaram mais frequentes, e houve queda na compra de passagens, enquanto grandes eventos são cancelados ao redor do mundo. Em resposta, companhias aéreas implementaram políticas de agendamento mais flexíveis, com a isenção de taxas de alteração e cancelamento, além de reforçar medidas de higiene.