Fechada para restauração desde 2006, pirâmide mais antiga do Egito reabre ao público

Fechada para restauração desde 2006, a pirâmide do faraó Djoser, localizada em Sacará, sul do Cairo, no Egito, foi reaberta ao público nesta quinta-feira (5). O ministro egípcio do Turismo, Khaled el-Enan, exaltou o momento: "Reabrimos hoje a pirâmide mais antiga ainda de pé no Egito, após sua restauração", declarou el-Enany. Com 4,7 mil anos e cerca de 60 metros de altura, a pirâmide é considerada a mais antiga ainda em pé no Egito. O projeto de restauração do monumento começou em 2006, mas foi interrompido "por razões de segurança" em razão de uma revolta popular ocorrida no país em 2011. As obras foram retomadas em 2013. Segundo o governo do país, o custo total da restauração foi de cerca de € 6 milhões.