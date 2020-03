Tornados deixam mortos e rastro de destruição em Tennessee, nos EUA

Pelo menos 19 pessoas morreram nesta terça-feira depois que violentos tornados atingiram o Tennessee, particularmente na região de Nashville, capital da música country nos Estados Unidos. Imagens divulgadas mostraram edifícios completamente destruídos, com chapas de metal enroladas em postes e árvores partidas ao meio. O departamento de Bombeiros de Nashville afirmou que estava respondendo a relatos de pelo menos 40 estruturas desabadas na cidade. "Uma série de fortes tormentas atravessou o Tennessee e provocou graves danos nos edifícios, estradas, pontes, serviços públicos e comércios em vários condados", informou a agência estatal de emergência. "Nashville sofreu e nossa comunidade está devastada", escreveu o prefeito da cidade, John Cooper, no Twitter, que pediu a colaboração dos moradores para ajudar as autoridades.