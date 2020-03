Mergulhadores buscam desaparecidos de naufrágio no Amapá, mas número de passageiros era incerto

Nesta terça-feira (3), começou o quarto dia de buscas por corpos depois do naufrágio da embarcação Anna Karoline 3, no sul do Amapá. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), 18 corpos já foram encontrados. A estimativa é de que houvesse cerca de 60 pessoas a bordo. No dia do naufrágio, que aconteceu no sábado (29), 46 pessoas conseguiram ser resgatadas. Estima-se que ainda haja 12 desaparecidos. Segundo o subcomandante da corporação, coronel Jarany Picanço, não há um número oficial pois a embarcação não tinha uma lista de passageiros que pudesse orientar as buscas. O CBM do estado atua na região com uma equipe de 18 mergulhadores de resgate. De acordo com o Centro de Informações e Acolhimento às Vítimas, a Marinha encaminhou 28 militares para auxiliar nas buscas.