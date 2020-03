Coronavírus: Simers organiza campanha de conscientização

Com osde coronavírus no Brasil, a informação é peça chave para impedir novas transmissões da doença. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) organizou uma campanha de conscientização para promover a prevenção pela adequada higienização das mãos. Na sexta-feira (28), a equipe do Simers deu início às ações ao visitar o Hospital Fêmina, em Porto Alegre, onde distribuiu panfletos e sachês com álcool gel (foto). A medida deve se repetir em outros hospitais, instituições representativas e estabelecimentos de saúde. Nesta quarta-feira (3), o sindicato promove também o primeiro Encontro Internacional de Entidades Médicas do Cone Sul, que reunirá na capital gaúcha representantes de sindicatos médicos do Brasil, Uruguai, Peru e Argentina, da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e da Federação Médica Brasileira (FMB). O encontro, na sede do Simers, abordará o coronavírus na América Latina, diante da confirmação dos primeiros casos no Brasil, noe na