Chuva causa transtornos no Rio de Janeiro e deve continuar nesta terça

O temporal que castigou o Rio de Janeiro no domingo (1º) segue causando estragos no Estado. Mais de 48 horas depois da forte chuva, foram registrados quatro mortes e um desaparecimento. Na região da Baixada Fluminense, diversas ruas ainda permaneciam alagadas nesta terça-feira (3) pela manhã. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), chegou a culpar a população pelo ocorrido, responsabilizando-a por jogar lixo no leito dos rios. Crivella também citou o local das moradias, dizendo que era perigoso. Com a a previsão apontando novas pancadas de chuvas para esta terça, a prefeitura retornou ao estágio de atenção às 8h45min. Várias vias continuam alagadas na capital carioca.