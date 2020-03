Museu do Louvre fecha para evitar disseminação de coronavírus

O museu mais visitado do mundo fechou as portas devido ao medo relacionado ao novo coronavírus. A equipe do museu do Louvre, na França, parou de operar no domingo (1º) em via da rápida disseminação da doença. O país tem 130 casos confirmados e duas mortes por infecção do vírus. No sábado (2), o governo francês proibiu eventos em espaços confinados com mais de 5 mil pessoas, em uma tentativa de evitar novas contaminações. Eventos importantes da capital francesa, como a tradicional Feira do Livro de Paris e a Meia Maratona de domingo, foram cancelados. Nesta segunda-feira (2), a União Europeiade "baixo a moderado" para "moderado a alto". Essa é a segunda mais alta classificação do órgão. A casa da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e de meio milhão de outras obras de arte ainda não tem previsão para reabrir.