Com discurso conciliador, Luis Lacalle Pou toma posse como presidente do Uruguai

Representante da centro-direita e membro do Partido Nacional, Luis Lacalle Pou tomou posse como presidente do Uruguai nesse domingo (1º), após 15 anos com a esquerda à frente do poder no executivo. Contando com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do rei espanhol Felipe VI, entre outros chefes de Estado, Lacalle Pou pregou em seu discurso um tom conciliatório quanto ao Mercosul , reiterando que o bloco esteja livre de ideologias. Além disso, tocou em assuntos relevantes da sociedade uruguaia nos últimos anos, como o aumento da violência e do desemprego, citando também que o novo governo terá atuação "severa" na área do meio ambiente. O presidente terá Beatriz Argimón como sua vice.