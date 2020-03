Desfile na Cruzeiro abre o Carnaval Comunitário 2020

Mais de quatro mil pessoas participaram na tarde de sábado (29) do desfile de blocos na região Cruzeiro, em Porto Alegre. A festa marcou a abertura do calendário do Carnaval Comunitário 2020 da Capital gaúcha . O canteiro central da avenida Cruzeiro ficou lotado de foliões (foto), que se divertiram com as baterias dos blocos que tocavam sucessos populares.

O desfile incluiu a participação dos blocos Arraial da Glória, Cencor, da Amizade, União do Morro, Império do Sol e Bloco do Gato. Além de muita música, os foliões contaram com maquiagem infantil, cortes de cabelo masculino e feminino e brinquedos para crianças.

Ao todo, mais 11 regiões terão Carnaval Comunitário, até 26 de abril, sempre nos finais de semana, com atrações para adultos, jovens e crianças. Neste domingo (1º) a festa irá ocorrer na Região Eixo-Baltazar, na avenida Adelino Ferreira Jardim, a partir das 17h.