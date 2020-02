Congresso Nacional celebra o Dia Mundial das Doenças Raras

As cores verde e rosa, que iluminam o Senado, e lilás e azul, na Câmara dos Deputados, que ficarão acesas até a próxima quarta-feira (4) celebram o Dia Mundial das Doenças Raras. Segundo o Ministério da Saúde, existem até 8 mil tipos de doenças raras, que são enfermidades de caráter degenerativo ou proliferativo que afetam até 56 em cada 100 mil habitantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estima que 13 milhões de pessoas tenha alguma doença rara no Brasil. Essas doenças, que não têm cura, geralmente possuem um número escasso de opções terapêuticas - geralmente sendo negligenciadas pela indústria farmacêutica. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou um projeto que reserva pelo menos 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa da Saúde para pesquisa de medicamentos, vacinas e terapias deste campo.