Navio com 300 mil toneladas de minério de ferro encalha na costa do Maranhão

Contratada pela mineradora Vale, empresa responsável pelos desastres ambientais em Mariana e Brumadinho, a embarcação sul-coreana que tinha como destino a China encalhou em banco de areia perto da costa do Maranhão, na noite de segunda-feira (24). Carregando 300 mil toneladas de minério de ferro, o navio MV Stella Banner possui 340 metros de comprimento, equivalente a quase três campos de futebol. Para não correr risco de afundar, o capitão do navio optou por encalhar propositalmente no banco de areia. A marinha e o Ibama seguem monitorando a situação, para que os danos não sejam parecidos com os causados pelas manchas de óleo no final do ano passado. Caso ocorra vazamento de combustível, haverá impacto devastador na fauna e flora da região.