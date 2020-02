Carnaval de Rua reuniu 6,4 milhões de foliões no Rio

O carnaval de rua do Rio de Janeiro reuniu quase 6,4 milhões de pessoas desde a abertura oficial da festa, no dia 12 de janeiro. Segundo dados da Riotur, a Orquestra Voadora atraiu 330 mil pessoas ao Aterro do Flamengo, com sua fanfarra e alegorias circenses. No Jardim Botânico, 80 mil pessoas compareceram ao Vagalume o Verde. Já a banda de Banda de Ipanema (foto) arrastou 95 mil foliões à zona Sul do Rio, em sua 56ª edição nesta terça-feira (25), com homenagens aos sambistas Teresa Cristina e Moacyr Luz.