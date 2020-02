Galeria de Arte do Dmae inaugura nova exposição

A tradicional exposição da galeria de arte do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está aberta a partir desta quinta-feira (27). Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a mostra conta com 43 obras - entre pinturas, esculturas, cerâmicas, gravuras, fotografias e instalações. Um total de 41 artistas doaram ao menos um de seus trabalhos como contrapartida ao uso do da galeria. O Centro Histórico-Cultural Antônio Klinger Filho foi inaugurado há 34 anos e promove exposições de Arte Contemporânea e outras atividades culturais. Na década de 1940, costumava abrigar um reservatório de água enterrado, que abastecia grande parte da capital gaúcha. Atualmente, o acervo conta com mais de 200 obras doadas por artistas plásticos. A galeria está aberta de segunda a sexta-feira, à exceção de feriados, das 8h30min às 12h, e das 14h às 17h30min. A visitação é gratuita.