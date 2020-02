Malala e Greta se encontram para participar de greve de estudantes

Presente no Reino Unido para participar de greve de estudantes, a ativista de 17 anos Greta Thunberg se encontrou com Malala Yousafzai, jovem de 22 anos que é referência na defesa do acesso à educação por parte do público feminino. A foto, publicada no perfil de Malala no Twitter nessa terça-feira (25), foi tirada na universidade de Oxford, na Inglaterra, onde estuda política, filosofia e economia. Paquistanesa e a pessoa mais jovem a vencer o Prêmio Nobel, em 2014, Malala citou na legenda que Greta é "a única amiga pela qual não iria à aula". Em 2019, Greta foi a personalidade do ano escolhida pela revista Time, sendo ainda indicada ao prêmio Nobel da paz no mesmo ano.