Autoridades recolhem seis mil óculos falsificados em Capão da Canoa

Um dia antes do início do Carnaval, Ministério Público Estadual, Polícia Civil Brigada Militar e Sindióptica-RS fizeram uma ação no município de Capão da Canoa. Na praia do litoral norte gaúcho, as autoridades realizaram a Operação Tá na Vista, onde foram apreendidos seis mil óculos falsificados em diversos pontos de venda irregular. Somados todos os produtos, o valor recolhido chega a R$ 240 mil, preço estimado devido ao contrabando dos objetos. No camelódromo de Capão, 10 estabelecimentos foram autuados em um período de uma hora, sendo que, em algumas lojas, as vendas eram efetuadas sem prescrição médica, o que é ilegal.