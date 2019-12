Em clima de Natal, bebês de UTI são vestidos de 'pacote de presente'

O clima natalino tomou conta da UTI Neonatal do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre. Por iniciativa da própria equipe do hospital, bebês internados na unidade para receberem cuidados especiais foram vestidos de "pacotinhos de presente" e entregues a seus pais como regalos de Natal no horário de visita. A ação, que ocorreu na última sexta-feira (20), emocionou os pais das crianças. No ano passado, uma ação semelhante promovida no hospital vestiu as crianças com roupinhas de Papai e Mamãe Noel.