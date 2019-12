Austrália declara estado de emergência devido a altas temperaturas e incêndios

O estado mais populoso da Austrália, Nova Gales do Sul, decretou estado de emergência após registrar recordes consecutivos de temperatura, que alimentaram imensos incêndios florestais. Centenas de focos de chamas, que duram semanas e causam nuvens tóxicas de fumaça, já atingiram a capital Sydney. Na quinta-feira (19), pela segunda vez desde o início da temporada de incêndios, em setembro, autoridades australianas declararam estado emergencial. Na última terça (17), a temperatura média chegou aos 40,9 ºC, dia mais quente da história do país, superando o recorde anterior de 40,3ºC, registrado em janeiro de 2013. Além de Nova Gales do Sul, o estado de Queensland confirmou mais de 70 focos de incêndios e as regiões oeste e sul do país também estão sendo atingidas por chamas. Em toda a Austrália, pelo menos 3 milhões de hectares já foram destruídos pelo fogo, que deixou um rastro de seis mortos e atingiu mais de 800 casas.