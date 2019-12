Campanha orienta sobre guarda responsável e abandono de animais

Quem for abastecer em alguns postos de combustíveis do Estado antes de pegar a estrada receberá dicas sobre guarda responsável e contra o abandono de animais. A campanha Guarda Responsável – Eu sou uma vida, desenvolvida pelo Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) ganha as ruas graças ao patrocínio da Supra e à parceira com o Sulpetro (Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul).

O lançamento ocorreu simultaneamente nesta quinta-feira (19) em diversos municípios gaúchos, em revendas que aderiram à campanha nesta primeira etapa. Elas estarão identificadas por faixas e distribuirão flyer com as principais dicas elaboradas por médicos veterinários e zootecnistas para tomar uma decisão responsável de levar um bichinho para casa.