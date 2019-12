Museu da Língua Portuguesa tem obras concluídas uma semana antes do aniversario de incendio

O governo do estado de São Paulo anunciou, na última segunda-feira (16), a conclusão das obras de restauro e readequação do Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista. O anúncio aconteceu uma semana antes do aniversário de quatro anos do incêndio que atingiu o prédio, em 21 de dezembro de 2015. A inauguração, no entanto, está prevista para 25 de julho do próximo ano. A reforma do museu teve um custo de R$ 81,4 milhões, angariados, além do valor pago pelo seguro, pelo patrocínio de grupos privados. Além das obras, houve uma expansão da área ocupada pelo museu, que também inclui espaços como um mirante e um café no terraço, onde será possível observar o Parque da Luz. O governador de São Paulo esteve presente na cerimônia.