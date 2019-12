Coral apresenta clássicos de Natal em casarões da rua Duque de Caxias

Um recital de Natal reuniu mais de 350 pessoas em frente às janelas de dois casarões históricos de Porto Alegre. A Pinacoteca Ruben Berta e o Solar dos Câmara, casa mais antiga da capital gaúcha, sediaram a Cantata dos Casarões. Na noite de segunda-feira (16), o trânsito da rua Duque de Caxias foi interrompido para a apresentação do Coral Viva La Vida, regido pelo maestro Eduardo Alves de um palco instalado entre os prédios. As mais de 30 vozes performaram clássicos como Amanhã Colorido, Ding Dong Merrily on High, Stand by me e Hallelujah. O evento é uma inciativa da Secretaria Municipal da Cultura com parceria do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Também integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido pela prefeitura e entidades empresariais da capital.