Flamengo espera por adversário na final do Mundial

Decisivos durante a temporada, De Arrascaeta (mais à esquerda), Gabigol, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro (mais à direita) não foram diferentes na vitória por 3 a 1 contra o Al Hilal, da Árabia Saudita. Com dois gols e uma assistência, o quarteto colocou o Flamengo na final do Mundial de Clubes, que será realizada no próximo sábado (21), às 14h30min, no Education City Stadium, no Catar. Nesta quarta-feira (18), o Liverpool, de Jurgen Klopp, enfrenta o Monterrey, do México, buscando uma vaga na decisão com alguns desfalques na equipe titular. Já o Monterrey quer ser o primeiro clube mexicano a chegar a uma final de Mundial.