Alunos de Engenharia da Ufrgs promovem ação do Dezembro Vermelho

Final de semestre, alunos com provas e muitos se formando, mas ainda deu tempo para uma ação de prevenção e alerta sobre a Aids, lembrando o Dezembro Vermelho. O Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia (CEUE), da Ufrgs, com o apoio da Escola de Engenharia da universidade e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, promoveu nesta terça-feira (17), testes rápidos gratuitos para detectar para HIV, sífilis, hepatite B e C destinados a alunos, docentes e técnicos administrativos. Os interessados fizeram os testes com profissionais de saúde em um ônibus que ficou estacionado ao lado do prédio branco de aulas, na área das engenharias, no campus Centro. Segundo o CEUE, o que motivou a ideia foi a incidência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na Capital, cinco vezes maior do que a média nacional. O centro acadêmico vem desenvolvendo outras iniciativas, como um projeto de apoio e alerta na saúde mental dos estudantes.