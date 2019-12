Projeto Tamar comemora 40 milhões de tartarugas protegidas, com soltura de filhotes

Apenas uma em cada mil tartarugas marinhas chega a fase madura, que se inicia por volta dos 30 anos. Por esta razão, a sobrevivência das espécies depende da sua capacidade de conseguir gerar um volume grande de novas vidas a cada ano. Elas contam com um aliado abnegado desde 1980. Anunciando o robusto número de 40 milhões de tartarugas protegidas, o Projeto Tamar deu início às celebrações de seus 40 anos, que contará com diversos eventos ao longo de 2020. Na Praia do Forte, em Mata de São João (BA), foram soltos no fim de semana 101 animais recém-nascidos. São pequenas tartarugas que haviam nascido ao longo do litoral nordestino e não conseguiram deixar a ninhada rumo ao mar, correndo risco de morrer. Após serem coletadas para identificação da espécie, puderam finalmente se encontrar com o oceano.