Largo dos Açorianos é limpo após mais um caso de pichação

Pela segunda vez depois de ter sido revitalizado, há cerca de três meses pela prefeitura de Porto Alegre, o Largo dos Açorianos sofreu novamente com pichações na madruga do último domingo (15). O espaço teve de ser limpo (foto) na manhã desta segunda-feira, (16), após dois pichadores pintarem um dos muros da estrutura com spray vermelho. Eles foram denunciados através do disque denúncia (153) aos agentes da Guarda Municipal (GM), que os detiveram e os encaminharam à delegacia. A limpeza foi realizada por funcionários da prefeitura e foi acompanhada pelo secretário municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), Ramiro Rosário. A obra para revitalizar o Largo custou cerca de R$ 5,4 milhões em verbas do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre e foi oficialmente finalizada em agosto deste ano