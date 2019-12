Equipe militar resgata seis corpos de vítimas de erupção de vulcão na Nova Zelândia

Operação de alto risco realizada por uma equipe militar da Nova Zelândia recuperou seis corpos da Ilha Branca, em que ocorreu a fatal erupção do vulcão que deixou 16 mortos até o momento. O grupo de busca (foto) enfrentou gases tóxicos, lama fervente e o risco de uma nova erupção na sexta-feira (13) para procurar os corpos das vítimas. No momento da erupção na segunda-feira (11), 47 pessoas estavam na Ilha Branca. Calor extremo, gases tóxicos e uma espessa coluna de cinzas foram lançados ao ar, deixando vítimas com queimaduras severas. Nesta terça (17), as autoridades sobrevoaram a ilha em um helicóptero, mas o mau tempo cancelou a operação pelo segundo dia seguido. O vulcão da Ilha Branca é o mais ativo do arquipélago da Nova Zelândia. Cerca de 10 mil turistas o visitam todos os anos.