Reconstrução do telhado do terminal Triângulo é finalizada em Porto Alegre

Foi finalizada e entregue, nesta segunda-feira (16), a última etapa da reconstrução do telhado do terminal Triângulo, localizado no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. A entrega estava prevista para o final de novembro , e a reforma foi bancada pelo Zaffari , para compensar empreendimento que a companhia erguerá na região. O terminal estava com a estrutura debilitada desde 2014, quando teve o telhado danificado por um temporal, e passou por 15 fases de renovação até ficar pronto. A prefeitura ainda anunciou uma nova iluminação para a estação, que será executada também em parceria com a Companhia Zaffari. A estação é um dos mais importantes terminais de ônibus urbano da Capital, com fluxo diário de 950 ônibus e cerca de 45 mil passageiros por dia.