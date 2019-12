Bolo de Natal substitui tradicional árvore neste ano no Mercado Público

A tradicional árvore natalina montada no centro do Mercado Público de Porto Alegre está dando espaço, neste ano, para um bolo cenográfico decorado na temática do Natal. Com 1,60 metro de altura e 90 centímetros de diâmetro, o bolo foi instalado no local manhã desta segunda-feira (16). Confeccionado com 50 quilos de pasta americana, ele demorou dez dias para ficar pronto e tem na diversidade seu principal chamariz. A decoração apresenta sete papais-noéis: um negro, um indígena, um asiático, uma mulher, um na temática LGBT, um gaudério e um na figura "tradicionalmente" mais conhecida. Segundo Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) e uma das confeiteiras envolvidas no projeto, "a ideia é mostrar que o Papai-Noel pode ser qualquer um". A obra foi produzida ainda pelas confeiteiras Mariana Boll, Ana Beatriz Carrard, Kica Padel e Deca Doceira.