Domingo teve calor, chuva e arco-íris em Porto Alegre

O domingo (15) foi marcado por temperaturas elevadas e chuvas no Rio Grande do Sul. Os termômetros atingiram 35,5° C no Estado e 33,8° C em Porto Alegre, segundo o INMET/8º DISME. Na capital gaúcha, vários bairros ficaram sem luz em decorrência dos fortes ventos e chuva no final da tarde. A chuva não demorou muito tempo, e na sequência os porto-alegrenses foram surpreendidos por um belo arco-íris (foto). Nesta segunda (16) e terça (17), a chuva acontecerá somente sobre o Leste e Norte do Estado. Na quarta (18) e quinta-feira (19), o tempo seco e a maior amplitude térmica predominarão e a próxima chuva é esperada a partir da sexta-feira (20). Novamente, a precipitação não será bem distribuída. Algumas áreas do Extremo Sul, Centro e Lagoa dos Patos receberão pouca chuva.