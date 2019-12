Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos recebe iluminação para o Natal

A Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos entrou no clima natalino e passou a brilhar à noite. Mais de cinco mil luzes de LED dispersas em um túnel de 20 metros compõem a intervenção artística Caminho das Estrelas, idealizada pelo artista Roberto Ferreira de Freitas - autor do Barquinho de Papel , sucesso na capital. A obra integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido pela prefeitura de Porto Alegre e outras entidades. Durante o evento de inauguração, que ocorreu na quinta feira (12), o Grupo Vocal ZIP apresentou diversas canções clássicas natalinas, como Noite Feliz e Vem Chegando o Natal. Ao final do show, as luzes foram acesas. A Ponte de Pedra ficará iluminada até o dia 30 de dezembro. A visitação é aberta ao público.