Exercício no aeroporto Salgado Filho simula roubo de avião

Como forma de verificar os procedimentos de segurança dos Planos de Contingência do aeródromo, foi realizado um treinamento na manhã de quarta-feira (11) no pátio 2 do aeroporto Salgado Filho (foto) em que era simulado avião em processo de decolagem com passageiros a bordo. Polícia Federal, Polícia Civil, Brigada Militar e funcionários da Fraport Brasil participaram do exercício, conhecido como Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronave (ESAIA). A atividade segue normativa da Agência Nacional de Aviação Civil e do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil.