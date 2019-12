Noel Parade de Porto Alegre leva 70 eventos e 10 papais-noéis gigantes por toda a Capital

A prefeitura de Porto Alegre está promovendo diversas atividades durante o mês de dezembro, em alusão à época do Natal. Em parceria com empresários e lideranças políticas, foram organizados cerca de 70 eventos por toda a cidade. O conjunto de eventos e festividades está sendo chamado de Noel Parade, em referência à passeata que acontece anualmente em Nova Iorque. Um destes eventos foi o Magia Inclusiva do Natal, que aconteceu no dia 2, no Centro Municipal de Cultura (Avenida Erico Verissimo, 307), onde dez artistas confeccionaram papais-noéis de quatro metros de altura. Com a ideia de promover o Natal em toda a cidade, eles foram espalhados desde a zona Sul da cidade à zona Norte. Além dos Noéis, a prefeitura também espalhou oito árvores enfeitadas com temas natalinos.