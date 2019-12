Greta Thunberg critica líderes políticos e empresariais em discurso na COP 25

Greta Thunberg enfrentou políticos e empresários mais uma vez sobre alterações climáticas. Em discurso na COP 25, na quarta-feira (11), a jovem ativista ambiental acusou líderes de preferirem cuidar das próprias imagens em vez de tomar medidas decisivas na luta contra as mudanças no clima, chamando ações de redução de emissões de "enganação". Greta ainda disse que "o perigo é quando políticos e CEOs estão fazendo parecer que uma movimentação real está ocorrendo quando, na verdade, quase nada é feito além de contabilidade inteligente e relações públicas criativas". A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25) ocorre em Madrid, na Espanha, desde a primeira segunda-feira de dezembro (2), e se estende até esta sexta (13). Durante o evento, aproximadamente 200 países se reúnem para promover a luta contra mudanças climáticas.