Maria Zilda lança seu primeiro livro no PopCenter

A atriz Maria Zilda Bethlem lançou, nesta quarta-feira (11), no PopCenter (rua Voluntários da Pátria, 220), no Centro de Porto Alegre, seu primeiro livro em 45 anos de carreira: A Caçadora de amor. A obra, dividida em contos, versa sobre as memórias, histórias da infância, adolescência, trabalho e relatos de amor da vida da atriz. Ainda assim, Maria Zilda afirma que o livro não se trata de uma biografia. Ele começou a ser escrito em 2016, quando terminou de atuar na novela Êta mundo bom. Ao longo dos anos, os textos foram se acumulando, e acabaram por tomar o formato de livro. A primeira noite da turnê nacional de lançamento aconteceu em São Paulo, em outubro, e irá para Salvador no próximo dia 19.