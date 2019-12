Manifestantes se penduram em paus de arara em protesto no Rio de Janeiro

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a praia de Copacabana voltou no tempo. A ONG Rio da Paz organizou o protesto AI-5 NUNCA MAIS! nessa terça-feira (10), nas areias da zona sul do Rio de Janeiro. Em ato contra a violência e em defesa da democracia, foram posicionados 21 paus de arara, instrumentos de tortura utilizados durante a ditadura civil-militar no Brasil. O número equivale à quantidade de anos de duração do período, que ocorreu entre 1964 e 1985. Voluntários ficaram pendurados como forma de manifestação (foto). Recentemente, o país presenciou manifestações sugestivas de apoio ao Ato Institucional número 5 (AI-5), que marcou o período mais violento do regime autoritário. O senador Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) e o ministro da Economia Paulo Guedes relembraram o ato e geraram reações polarizadas nas redes sociais.