Redenção tem primeira noite de celebrações do Natal

Tradicional cartão-postal de Porto Alegre, o Parque Farroupilha, mais conhecido como a Redenção, teve na noite dessa terça-feira (10) a primeira data de celebrações do Natal na capital gaúcha, que vão até dia 25 de dezembro. Um dos destaques da programação é a árvore de Natal exposta na parte central da Redenção (foto), que possui 20 metros de altura e uma passagem que permite visitação interna. As comemorações natalinas fazem parte do projeto Natal Alegre, realizado pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com entidades empresariais.