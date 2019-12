Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres acontece em 26 cidades

A avenida Paulista reuniu centenas de manifestantes no último domingo (8) para a terceira edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em São Paulo. O evento faz parte dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, uma mulher é agredida a cada 4 minutos. Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência no país. A mobilização aconteceu simultaneamente em 26 cidades - algumas no exterior, como em Lisboa, Coimbra e Braga, em Portugal. Foi a primeira vez que a ação aconteceu no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo.