Fernández e Macri vivem clima de cordialidade antes da troca de comando do país

A Argentina está prestes a ter um novo presidente, que vai marcar a volta do peronismo ao poder. O clima entre opositores políticos e de linha de gestão da economia - o presidente que sai, Mauricio Macri, mais liberal, e o sucessor Alberto Fernández, nacionalista, têm desfilado em eventos públicos sempre com muita cordialidade e astral. O que tem sido assim desde que foi conhecido o resultado das urnas. Nesse domingo (8), Macri e Fernández foram juntos a uma missa (foto) na Basília de Luján, com as esposas Juliana Awada (esquerda), atual primeira-dama, e Fabiola Yáñez (direita). Macri é o primeiro chefe de Estado não peronista a terminar um mandato no país vizinho. Fernández, que toma posse nesta terça-feira (10) , tem como vice a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner.