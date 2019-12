Ônibus iluminados são atração do Festival de Natal em SP

Desde o primeiro sábado de dezembro (1), a prefeitura de São Paulo realiza passeios gratuitos para o centro da cidade com ônibus iluminados (foto), em decorrência da celebração do Festival de Natal neste mês. Os motoristas também estão no clima natalino, fantasiados de Papai Noel. Ao todo, 80 coletivos estarão saindo a cada 30 minutos para atender passageiros em três diferentes pontos da capital paulista, sempre aos sábados e domingos, das 18h às 20h30min, com retorno às 22h. A ação vai até o dia 6 de janeiro.