Militares dizem não reconhecer Eduardo Leite como seu comandante

Em votação simbólica, servidores militares do Rio Grande do Sul, entre policiais e bombeiros, afirmam não considerar o governador Eduardo Leite (PSDB) como seu comandante. A deliberação aconteceu na tarde de quinta-feira (5), na praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini. A manifestação fez parte da agenda da categorias de segurança, que protestam contra o pacote proposto pelo governador do Estado no dia 13 de novembro. Em assembleia, que contou com a presença de cerca de 13 mil pessoas, segundo as associações participantes, foram aprovadas medidas que vão desde a adoção de operação-padrão quando houver problemas com viaturas e equipamentos precários, como coletes balísticos vencidos, previsto para começar a partir do dia 16, ao fechamento surpresa de quartéis, a partir do dia 17.